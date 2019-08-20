Москва, , 17:35 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал тратить выделенные на модернизацию первичного звена здравоохранения в стране средства с умом. Об этом Путин заявил сегодня, 20 августа, на совещании в Кремле.

Глава государства напомнил, что на национальный проект «Здравоохранение» выделены очень крупные средства — это 1 трлн 360 млрд рублей. Из них по двум программам на первичное звено здравоохранения предусмотрено 237,5 млрд рублей. Это также весьма крупные средства.

Все эти ресурсы должны быть потрачены с умом и должны дать хорошие результаты, подчеркнул президент России.

Путин добавил, что вопросы первичного звена здравоохранения — это «вопросы чрезвычайно важные для практически каждого гражданина страны».