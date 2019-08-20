Лондон, , 16:47 — REGNUM

Работа официального сайта посольства России в Великобритании была нарушена в течение суток в результате хакерской атаки. Об этом 20 августа сообщил ТАСС представитель посольства.

Как уточняется, DDoS-атака на сайт началась накануне около 16:30 по местному времени (18:30 мск).

«В результате масштабной блокировки, полностью восстановить работу ресурса удалось лишь 20 августа к 12:00 (14:00 мск)», — сказали в диппредставительстве.

Дипломаты выразили сожаление в связи с возможными неудобствами, доставленными посетителям страницы, добавив, что в настоящее время «проводится расследование случившегося».