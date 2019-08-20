Мадрид, , 16:02 — REGNUM

Девять беженцев, находящихся почти три недели на борту испанского гуманитарного судна Open Arms, решили вплавь добраться до итальянского острова Лампедуза, сообщает Le Figaro.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Девять человек прыгнули в воду, отчаянно пытаясь добраться до побережья Лампедузы. Наши спасатели и итальянская береговая охрана пытаются их спасти. Ситуация становится неуправляемой», — говорится в сообщении неправительственной организации (НПО) Open Arms в Twitter.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила во вторник 20 августа, что Мадрид внесет новое предложение «в ближайшие часы», чтобы разрешить эту «гуманитарную чрезвычайную ситуацию», не давая подробностей.

Министр также осудила позицию главы МВД Италии Маттео Сальвини, «который показал, что человеческие жизни не имеют для него никакого значения».

В свою очередь Маттео Сальвини отреагировал в Twitter: «Твердость — единственный способ помешать Италии снова стать лагерем беженцев в Европе».

Ранее Мадрид предложил экипажу добраться до ближайшего испанского порта для высадки беженцев, но НПО постановила, что это «поставит под угрозу целостность и безопасность спасенных пассажиров и членов экипажа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство внутренних дел Франции объявило, что примет 40 беженцев с судна испанской неправительственной организации Open Arms.

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