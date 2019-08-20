Симферополь, , 15:43 — REGNUM

Представители немецкой общественной организации Druschba Global прибыли в Крым с ознакомительным визитом. Об этом рассказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает RT.

Гости из ФРГ намерены «развеять мифы» о российском полуострове, существующие в западных странах. Из интересует жизнь крымчан и обстановка в регионе, пояснил он.

Гемпель уточнил, что в Крыму находятся 15 немецких общественников. Для них запланированы встречи с представителями крымского парламента и обычными гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер вступился за российский Крым, назвав его «давней русской территорией». Он отметил также, что присоединение полуострова к РФ не было результатом агрессии, а соответствовало воле крымчан.

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