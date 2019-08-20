Стокгольм, , 15:20 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже 23 августа, сообщает Le Figaro.

Мохаммад Джавад Зариф (cc) European External Action Service

«После поездки в три скандинавские страны в пятницу мы отправимся в Париж, чтобы встретиться с Эммануэлем Макроном и министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом», — заявил Мохаммад Джавад Зариф в Стокгольме (Швеция), добавив, что «санкции США не оказывают на меня давления».

Издание отмечает, что глава МИД Ирана начал глобальное турне 17 августа, отправившись в Кувейт, Финляндию, Швецию и Норвегию.

Ожидается, что Мохаммад Джавад Зариф также посетит Китай «на следующей неделе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ответ на сообщение президента США Дональда Трампа, который потребовал от Парижа не вмешиваться во взаимоотношения США с Ираном, заявил, что Франции не требуется разрешения, чтобы выстраивать собственные отношения с Тегераном.

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