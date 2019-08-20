Тбилиси, , 15:12 — REGNUM

В Киевской области Украины полиция задержала трех бывших сотрудников МВД Грузии за разбойное нападение, сообщает 20 августа издание «Новости-Грузия».

Отмечается, что Мириан Г. до 2013 года занимал должность начальника отряда специального назначения МВД Грузии, Тенгиз З. также работал в органах внутренних дел. Еще один задержанный Леван Х. возглавлял одно из управлений в пограничной полиции. Все трое принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ.

По данным правоохранительных органов Украины, бывшие полицейские Грузии проникли в дом предпринимателя, связали хозяина, забрали деньги и автомобиль.

Напомним, 17 июля на таможенном пропускном посту «Сарип» в Грузии полиция задержала двух молодых людей по подозрению в разбойном нападении в Тбилиси.

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