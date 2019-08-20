Минск, , 14:32 — REGNUM

В основе всей государственной политики были, есть и будут человек и справедливое отношение к нему. Об этом сегодня, 20 августа, заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам качества работы правоохранительных органов при выявлении и расследовании преступлений, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко предупредил несогласных с такой констатацией, отметив: «Если вы так думаете, вам во власти делать нечего. Еще раз подчеркиваю: главное — это человек, главное в нашей политике в отношении этого человека — это справедливость. Защита его прав, жизни — это первостепенная задача правоохранительной системы. А доверие к этой системе со стороны населения является одним из главных показателей эффективности, профессионализма и законности действий всех сотрудников силовых органов. Крайне важно это доверие сберечь, что невозможно без строжайшего соблюдения закона на всех стадиях работы».

Подробнее на эту тему: Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии

Лукашенко также обратил внимание на необходимость обеспечения правоохранителями в первую очередь презумпции невиновности при соблюдении принципа неотвратимости наказания за преступление. «Именно этого требует от нас народ, на верность которому мы присягали,— сказал он. — Тем более что сегодня правоохранительные органы обеспечены всем необходимым для работы».

О практике реализации этих принципов в сюжете: Суд над журналистами ИА REGNUM в Белоруссии