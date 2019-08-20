Вильнюс, , 14:01 — REGNUM

Парламент Литвы сегодня, 20 августа, собрался на внеочередную сессию ради утверждения обновлённого состава правительства Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Несмотря на критику оппозиции и угрозу заблокировать утверждение, большинство депутатов парламента одобрили обновлённый кабинет министров, продемонстрировав работоспособность новой коалиции.

«За» утверждение состава литовского правительства проголосовали 75 членов парламента, «против» были 27, а 7 народных избранников воздержались.

Состав обновлённого правительства выглядит следующим образом:

— Саулюс Сквернялис, премьер-министр Литвы;

— Ельвинас Янкявичюс, министр юстиции;

— Раумондас Кароблис, министр обороны;

— Линас Кукурайтис, министр социальной защиты и труда;

— Миндаугас Кветкаускас, министр культуры;

— Линас Линкявичюс, министр иностранных дел;

— Кястутис Мажейка, министр защиты окружающей среды;

— Альгирдас Монкявичюс, министр образования, науки и спорта;

— Ярослав Наркевич, министр транспорта;

— Андрюс Палёнис, министр сельского хозяйства;

— Виргиниюс Синкявичюс, министр экономики и инноваций;

— Вилюс Шапока, министр финансов;

— Рита Тамашюнене, министр внутренних дел;

— Жигимантас Вайчюнас, министр энергетики;

— Аурелиюс Верига, министр здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после избрания Науседы новым президентом Литвы в парламенте была расширена правящая коалиция, в которую теперь входят Союз крестьян и зелёных Литвы, Социал-демократическая партия труда, «Порядок и справедливость» и ИАПЛ-СХС.

Правительство в таком составе проработает год или чуть меньше. Парламентские выборы намечены на осень 2020 года, однако в Литве хотят сдвинуть дату голосования на весну 2020 года, чтобы новый состав правительства и парламента мог без спешки принять бюджет, который во время совпадения с выборами всегда принимается в крайней спешке уходящими властями, а потом пересматривается вновь избранными.