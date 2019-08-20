Сухум, , 13:59 — REGNUM

ЦИК принял решение снять с выборов кандидатуру Астамура Отырбы, сообщает 20 августа абхазская газета «Нужная».

Центризберком Абхазии принял такое решение в связи с тем, что Отырба не успел зарегистрировать кандидата в вице-президенты в отведенные законом сроки, нарушив статьи 1, 8, 10 Конституционного закона «О выборах президента».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что каждый кандидат в президенты Абхазии обязан представить свою кандидатуру в вице-президенты. Изначально кандидатура Астамура Отырбы шла в связке с кандидатурой в вице-президенты Давида Дасании. Однако 8 августа на своей странице в Facebook Дасания заявил, что снимает свою кандидатуру с предстоящих выборов в знак протеста против системы. 12 августа Центризберком официально аннулировал кандидатуру Дасании, и Отырба в срок до 20 августа был обязан представить своего нового кандидата в вице-президенты.

Таким образом, теперь на должность главы Абхазии претендуют 9 кандидатов, семь из которых выдвинуты инициативными группам граждан (Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Тарба, а также действующий глава государства Рауль Хаджимба) двое — политическими партиями (Алхас Квициниа — от партии «Амцахара», Леонид Дзапшба — от партии «Акзаара»).

Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидатура Дасании в вице-президенты Абхазии снята официально