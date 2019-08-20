Нью-Дели, , 14:07 — REGNUM

Более 60 влиятельных лидеров оппозиционной партии Телугу десам (ТДП) перешли в правящую Бхаратия джаната парти (БДП). Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

На официальной церемонии вступления оппозиционеров в «Бхаратия джаната парти» присутствовал влиятельный политик и исполнительный председатель БДП Джагат Пракаш Надда. Один из бывших лидеров оппозиционной партии «Телугу десам» Ланка Динакар подчеркнул, что многие из «перебежчиков» покинули ряды ТДП по идеологическим причинам. Ланка Динакар заявил: «Своим смелым решением оппозиционеры выразили согласие с действиями федерального правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди».

Напомним, что «Бхаратия джаната парти» пользуется огромной популярностью у населения. По результатам всеобщих парламентских выборов 2019 года БДП удалось получить 303 из 543 мест в парламенте. Отметим, что на данных выборах оппозиционная партия «Телугу десам» потерпела сокрушительное поражение. По итогам голосования доля мест партии сократилась с 26 до 3.