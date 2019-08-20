Анкара, , 15:15 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись, в которой опроверг заявления председателя Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу о Восточном Средиземноморье.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу заявил: «В Восточном Средиземноморье есть богатые залежи нефти и природного газа. США, Греция, Республика Кипр, Египет, Катар — все они там. Нет там лишь одной страны — Турции».

Мевлют Чавушоглу подчеркнул: «Господин Кылычдароглу по всей видимости считает суда Fatih, Yavuz и Barbaros, защищающие в Восточном Средиземноморье права Турции и Северного Кипра, греческими. Мы готовы предоставить уважаемому председателю, который не проинформирован должным образом, все необходимые сведения по этому поводу в рамках кипрской проблемы, выступающей нашим национальным вопросом».