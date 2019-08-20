Пекин, , 12:17 — REGNUM

Испытания Соединёнными Штатами крылатых ракет наземного базирования могут привести к очередному всплеску всемирной гонки вооружений. Об этом сегодня, 20 августа, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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Дипломат отметил, что подобные односторонние действия Вашингтона свидетельствуют о стремлении США «обеспечить себе военное превосходство».

«Это приведёт к эскалации вооружённого противостояния в мире и крайне негативно отразится на региональной и глобальной безопасности», — приводит ТАСС слова Шуана.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства также отметил, что проведённые США испытания ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подвергает истинные цели Вашингтона, которые заключаются «в снятии с себя ограничений, свободном развитии передовых ракет и стремлении получить единоличное военное превосходство».

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Пентагон заявил о проведённом США первом испытании на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как отметили в американском ведомстве, ракета — вариант «Томагавка» — была выпущена из мобильной пусковой установки на острове Сан-Николас в штате Калифорния и «успешно поразила цель после полёта дальностью более 500 километров».

Как подчеркнули в минобороны США, собранные в ходе испытания данные и сделанные выводы будут использованы при дальнейшем развитии вооружения данного типа.

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