Белград, , 12:45 — REGNUM

18 августа глава канцелярии по Косово в правительстве Сербии Марко Джурич заявил в интервью для сербского издания «Политика», что вопреки давлению в Косово и ужесточившемуся полицейскому и инспекционному контролю, Белград найдёт способ обеспечить устойчивое обеспечение сербского населения Косово необходимыми товарами, особенно на севере.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Джурич призвал соотечественников в провинции Косово «проявить высокий уровень солидарности и готовности бороться за свои фундаментальные человеческие права и право на выживание мирными средствами».

По словам Джурича, в последние месяцы власти Приштины стремились «посредством запугивания и санкций сломить и подчинить волю сербов на севере Косово».

«Север — это постоянная цель Приштины, большая заноза в глазу. Но я убежден, что им не удастся подчинить сербов, поскольку у них есть упорство и безусловная поддержка Белграда, сербского государства и всего сербского народа», — заявил Джурич.