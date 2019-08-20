Москва, , 10:04 — REGNUM

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о европейском будущем России не лишено основания, Точка пика кризиса Европы и России пройдена и начинается восстановление полноценных отношений, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Санкционная война между ЕС и Россией принесла бед экономикам обеих стран, но Россия больше выиграла, чем потеряла и уж точно «не встала на колени», как того хотел президент США Барак Обама.

Более того европейские лидеры начинают понимать, что новый мировой порядок обустраивается без них между Китаем, Россией и США, что грозит им потерями уже не только экономическими, но и геополитическими.

А остаться одон на один со своими внутренними проблемами ЕС не хочет. Тем более после того, как становится ясно, что Великобритания пойдет на выход из Евросоюза, и Брексит завершится именно так.

Президент Макрон, как политик нового, современного формата чувствует это и подает сигнал лидерам других европейских стран, а заодно, подхватывая знамя лидера Европы — уходящей в отставку Ангелы Меркель», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным президент Эмманюэль Макрон написал в Twitter: «Будущее России полностью связано с Европой».

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