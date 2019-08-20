Париж, , 08:52 — REGNUM

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с российским коллегой Владимиром Путины высказался о будущем России, которое, по мнению главы Пятой республики, «полностью связано с Европой».

«Я убеждён, что будущее России полностью связано с Европой, — написал Макрон на своей странице в Twitter. — Мы верим в Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 августа, во французской резиденции форт Брегансон прошли переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

Стороны во время встречи обсудили целый ряд вопросов: ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном, конфликт в Донбассе и ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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