Сеул, , 07:39 — REGNUM

20 августа спецпредставитель Госдепартамента США по КНДР Стивен Биган прибудет в Южную Корею во второй половине дня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 21 августа Стивен Биган встретится с спецпредставителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.

Известно, что представители двух стран обсудят вопросы относительно денуклеаризации КНДР.

Отмечается, что 21 августа во второй половине дня спецпредставитель Госдепартамента США также встретится с высокопоставленными лицами, включая представителей министерства объединения Республики Корея, а 22 августа покинет страну.