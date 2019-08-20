Париж, , 07:23 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 19 августа, что отправится в Москву в мае 2020 года для участия в праздновании 75-й годовщины Победы, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что Эммануэль Макрон принял приглашение принять участие в праздновании Дня Победы в Москве.

«Я буду в России вместе с президентом Путиным», — заявил глава французского государства во время двусторонней встречи с российским коллегой на юго-востоке страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 августа президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел на Лазурный Берег Франции, где в форте Брегансон провёл переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. Встреча продлилась более 3,5 часа.

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