Вашингтон, 20 августа 2019, 07:48 — REGNUM
Европейские лидеры исчерпали все возможности сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом, поэтому единственной альтернативой осталось только противодействие его политике, заявил американский экономист Джеффри Сакс в статье для издания Project Syndicate.
Экономист отметил, что Европейский союз неоднократно выступал против санкций США, которые не только являются односторонними, экстерриториальными и противоречат интересам безопасности европейского блока, но также противоречат условиям ядерного соглашения 2015 года с Ираном, которое было единодушно одобрено Совбезом ООН.
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