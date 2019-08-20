Вашингтон, , 05:29 — REGNUM

О предстоящей встрече с британским премьер-министром Борисом Джонсоном на саммите G7 написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Комментируя беседу с Джонсоном по телефону, которую он провёл 19 августа, президент Штатов отметил, что разговор касался вопроса предстоящего выхода Великобритании из состава Европейского союза. Также говорили политики и о британско-американском потенциальном соглашении о свободной торговле.

«С нетерпением жду встречи с Борисом в эти выходные на G7 во Франции!» — заявил Трамп.

Напомним, очередной саммит G7 пройдёт 24−26 августа в городе Биаррице (Франция).

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