Каракас, , 01:41 — REGNUM

Ложью и манипуляциями назвал слухи о том, что он ведёт секретные переговоры с Вашингтоном, глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, передаёт Union Radio.

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о тайных переговорах, которые Кабельо якобы ведёт с американскими властями, он заявил, что публикации ангажированы и недостоверны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Associated Press 18 августа распространило информацию о переговорах, которые якобы ведут представители Белого дома с Кабельо.

Темой секретных переговоров якобы были возможные варианты «спасения» для окружения венесуэльского президента Николаса Мадуро в случае его свержения.

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