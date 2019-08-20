Сан-Франциско, США, , 01:23 — REGNUM

Администрация соцсети Twitter заблокировала около 200 тысяч учетных записей людей, выступавших против антиправительственных протестов в китайском Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

В Twitter заявили об обнаружении якобы скоординированной сети аккаунтов, ведущих информационную операцию из КНР против протестов в Гонконге. Изначально было обнаружено 936 учетных записей, а позднее — целая сеть из примерно 200 тысяч аккаунтов. Все они были заблокированы администрацией Twitter.

«Эти учетные записи сознательное и намеренно пытались посеять раздор в Гонконге, а также подорвать легитимность и политические позиции протестного движения на местах. Опираясь на данные расследования, мы располагаем надежными доказательствами, что эта операция была скоординирована государством», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа организаторы протестов в Гонконге пообещали провести новые акции и митинги. На период с 19 по 26 августа они запланировали сразу несколько крупных митингов. При этом одна из акций будет проходить сразу в нескольких районах Гонконга.

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