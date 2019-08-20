Лондон, , 00:57 — REGNUM

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил письмо главе Европейского совета Дональду Туску с предложением исключить условие о сохранении Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС (так называемый «бэкстоп») из сделки по Brexit, сообщает пресс-служба главы британского правительства.

«Изменения, которых мы хотим, относятся к бэкстопу. Проблемы с бэкстопом лежат гораздо глубже, чем простая политическая реальность того, что это (соглашение по Brexit — прим. ИА REGNUM ) было отклонено трижды палатой общин», — заявил он.

По мнению Джонсона, «бэкстоп» является антидемократичным и подрывает суверенитет Соединенного Королевства, не совместим с желанием Великобритании установить стабильные отношения с Евросоюзом после выхода. Также британский премьер-министр считает, что бэкстоп может ослабить баланс, достигнутый Белфастским соглашением.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Евросоюза неоднократно заявляло, что сделка по выходу Великобритании из состава Евросоюза, достигнутая бывшим премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй является окончательной и пересмотру не подлежит. Руководство ЕС неоднократно подчеркивало, что пересмотра условий Brexit не будет.

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