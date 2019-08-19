Брегансон, , 18:30 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что данная встреча очень важна и он хочет обсудить ряд важных тем. Переговоры лидеров России и Франции проходят сегодня, 19 августа, в резиденции форт де Брегансон на Лазурном берегу.

По словам Макрона, он хочет обсудить с Путиным ситуацию вокруг Исламской Республики Иран, ситуацию в Сирийской Арабской Республики и особенно в Идлибе, а также возможные переговоры в «Нормандском формате».

Кроме Макрон надеется на прямой диалог с Путиным по проблеме развала российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В целом Макрон считает, что данные переговоры с российским лидером должны положить начало перестройке архитектуры отношений между Россией и Европейским союзом.