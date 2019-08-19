Дамаск, , 18:20 — REGNUM

Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики взяли под контроль город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, а также пролегающую через город часть трассы Дамаск — Алеппо и близлежащие высоты. Об этом сегодня, 19 августа, пишет правительственная газета al-Watan.

Уточняется, что сирийская армия установила контроль над холмом Намир и находящейся на нём вышкой сотовой связи оператора Syriatel. Также взяты под контроль деревни Хорш-Хан и Вади аль-Фатх, расположенные в провинции Идлиб.

Теперь город Хан-Шейхун и трасса Дамаск — Алеппо полностью контролируются правительственными войсками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в зоне деэскалации Идлиб близка к критической. Засевшие в этой зоне боевики совершенно не хотят участвовать в мирном процессе, а лишь используют режим зоны деэскалации для перегруппировки и накапливания сил, а также как безопасное место и плацдарм для атак по сирийским войскам.