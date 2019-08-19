Вильнюс, , 16:16 — REGNUM

Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис сегодня, 19 августа, в комментарии литовскому новостному агентству Elta заявил, что получил заверения латвийской стороны о том, что Латвия не собирается покупать электроэнергию с Белорусской АЭС. Об этом ему лично сказал премьер Латвии Кришьянис Кариньш во время встречи 15 августа.

БелАЭС Gov.by

«15 августа (…) встречался с президентом Латвии, председателем Сейма и премьер-министром. Премьер-министр Латвии, не дожидаясь вопросов, сам подошёл и сказал, что «мы не собираемся покупать электричество с Островецкой АЭС», — сказал Пранцкетис.

ИА REGNUM ранее уже сообщало, что после начала скандала в Литве в связи с тем, что Латвия намерена покупать электроэнергию с БелАЭС транзитом через Литву, глава правительства Кариньш уже заявлял, что намерения его страны в Литве поняли неверно, а Латвия якобы не собирается покупать электроэнергию с БелАЭС, однако почти сразу после этого уже министр экономики Латвии Ральф Немиро опроверг эти слова, заявив, что «нет белорусского или российского электричества, есть только электричество, которое можно купить на рынке, чтобы уменьшить дефицит», подтвердив, что у Латвии нет возможности производить достаточно энергии, что ведет к ее дефициту в стране. В связи с этим белорусская электроэнергия — необходимость.

Если Литва всё же закроет свои границы, то торговля с Белоруссией будет проходить через Латвию. Литва закроет торговлю с Белоруссией сразу после запуска БелАЭС, что предусмотрено на законодательном уровне в Литве. Решение о покупке электричества у третьих стран, а значит, и с БелАЭС, принято правительством Латвии на официальном уровне.