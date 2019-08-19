Лондон, , 16:01 — REGNUM

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 19 августа, призвал Германию и Францию проложить путь к компромиссу по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit), вновь заверив, что Лондон готов покинуть ЕС «без сделки», сообщает Le Figaro.

«Мы будем готовы уйти 31 октября, независимо от того, есть соглашение или нет», — заявил глава британского правительства, который планирует совершить визиты в Берлин и Париж на этой неделе.

«Наши европейские друзья не двигаются, они не идут на компромисс по соглашению о Brexit, даже когда британский парламент трижды отклонил сделку. Я хочу соглашения. Мы готовы работать с нашими партнерами, чтобы добиться этого и заключить выгодную сделку для Великобритании», — добавил Борис Джонсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Великобритании в Париже 22 августа.

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