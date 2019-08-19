Шопрон, , 15:58 — REGNUM

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей непримиримой позицией в споре с Берлином о миграции, удивил неожиданной похвалой в адрес федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, передает немецкий канал n-tv.

19 августа Орбан и Меркель встретились в венгерском городе Шопрон по случаю 30-летия со дня первого массового перехода граждан ГДР за «железный занавес». Орбан заявил, что Меркель пользуется «признательностью венгерской нации», поскольку она всегда работала на европейское единство и добилась избрания канцлером четырежды. Венгры всегда знали, что их собственное освобождение от социалистической власти может быть успешным только через воссоединение Германии. Таким образом, идея воссоединения двух немецких государств была в то время больше поддержана в Венгрии, чем в самой Германии. Тем не менее, по словам Орбана, объединение Европы не стоит считать завершенным.

Меркель поблагодарила Венгрию за открытие границ в 1989 году и назвала события 30-летней давности «мировыми».

"Шопрон — это пример того, чего мы, европейцы, можем достичь, если будем смело отстаивать наши неделимые ценности», — сказал канцлер.

«Мы всегда должны осознавать, что национальное благополучие всегда зависит от общего европейского блага», — добавила она.

После церемонии главы двух правительств провели короткий разговор в мэрии города. Краткость этой встречи объясняется противоречиями во взглядах Орбана и Меркель на текущую ситуацию в Европе.

19 августа 1989 года состоялся так называемый «панъевропейский пикник». В тот день 668 граждан ГДР, отдыхавших в Венгрии, пересекли австрийско-венгерскую границу.