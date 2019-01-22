Порошенко попросил Израиль признать «Голодомор»

Иерусалим, , 11:15 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко обратился к спикеру израильского парламента Юлию Эдельштейну с просьбой рассмотреть в кнессете вопрос о признании так называемого «голодомора», сообщил 21 января официальный сайт президента Украины.

Стороны также обсудили ряд вопросов, касавшихся двухстороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 года нижняя палата конгресса США признала так называемый «голодомор».

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Напомним, украинская власть продвигает во всём мире пропагандистский миф о «геноциде украинского народа», сооружённый на основе голода в СССР, который произошёл в начале 30-х годов. Для этого были просто выброшены факты голода на территориях, где никогда не жили украинцы — Казахстан, Урал, Поволжье, Центральное Черноземье, а также попытки Советской власти помочь голодающим регионам.

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