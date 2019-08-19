Москва, , 14:07 — REGNUM

В международном сообществе началась новая попытка урегулировать конфликт на востоке Украины. Об этом заявил украинский журналист Владимир Скачко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Намечается что-то вокруг Украины. Идёт игра вокруг Украины. Единственный успех нового руководства Украины в том, что не решают без неё. Бывший президент Пётр Порошенко довёл состояние Украины на международной арене до ручки. Об Украине говорили без Украины. Сейчас Владимира Зеленского ставят в известность, что Украину, возможно, будут разменивать», — отметил он.

Скачко считает, что его государству попытаются найти новое место путём замирения ситуации в Донбассе.

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