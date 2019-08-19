* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Эрбиль, Ирак, , 13:41 — REGNUM

Руководство Иракского Курдистана осудило нападение боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийском городе Камышла, предупредив о возрождении группировки, об этом 18 августа сообщает Kurdistan24.

В результате террористического акта, осуществленного смертником, погиб по меньшей мере один сотрудник правоохранительных органов. Инцидент был совершен недалеко от границы с Турцией.

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за совершенное преступление.

«Мы решительно осуждаем террористический акт, совершенный боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» , — говорится в заявлении представительства президента Иракского Курдистана.

В документе также подчеркивается, что возрождение террористической группировки представляет серьезную угрозу, как для региона, так и для всего мира.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают активные боевые действия на территории Сирии и Ирака, несмотря на то, что они утратили значительную часть своего потенциала.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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