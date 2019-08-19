Эрбиль, Ирак, 19 августа 2019, 13:41 — REGNUM
Руководство Иракского Курдистана осудило нападение боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийском городе Камышла, предупредив о возрождении группировки, об этом 18 августа сообщает Kurdistan24.
В результате террористического акта, осуществленного смертником, погиб по меньшей мере один сотрудник правоохранительных органов. Инцидент был совершен недалеко от границы с Турцией.
«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за совершенное преступление.
В документе также подчеркивается, что возрождение террористической группировки представляет серьезную угрозу, как для региона, так и для всего мира.
Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают активные боевые действия на территории Сирии и Ирака, несмотря на то, что они утратили значительную часть своего потенциала.
ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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