Вильнюс, , 12:59 — REGNUM

В Литве продолжает набирать обороты скандал вокруг депутата парламента от фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Ирины Розовой, которую представители оппозиционных фракций подозревают в действиях, которые, возможно, угрожают нацбезопасности страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 августа.

Заседание в сейме. Ирина Розова вторая слева Lrs.lt

После того, как Розову в Литве обвинили в участии в июньской Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии, во время которой в Тбилиси прошли массовые акции протеста и разгон демонстрантов полицией, литовские оппозиционные политики и ряд СМИ начали кампанию, в которой доказывают, что Розова является «неблагонадёжной», а ещё два года назад ей по рекомендации Департамента госбезопасности Литвы не выдали разрешения работать с секретными документами. Сейчас в парламенте оппозиционные политики стремятся выяснить мотивы, по которым в таком разрешении было отказано.

Тем временем литовские СМИ уже публикуют материалы, в которых рассказано, что Розова якобы поддерживает связи с рядом российских политиков, «кремлёвскими журналистами» и даже с дипломатом из консульства России в Клайпеде, которого Литва выслала в Россию по обвинению в шпионской деятельности.

Так или иначе, критикующие Розову консерваторы не скрывают, что не она сама цель волны обвинений. Если Розову удастся отстранить и изгнать из парламента в результате импичмента, то используя этот скандал, консерваторы далее будут ставить под сомнение лояльность к Литве двух министров правительства — МВД и транспорта, которые возглавляют представители ИАПЛ-СХС.

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