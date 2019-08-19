Ереван, , 12:54 — REGNUM

Армянские Вооруженные силы взяли под контроль объекты стратегического значения. Об этом в беседе с news. am заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян, комментируя информации о том, что армянские силы заняли на северном направлении Тавушской области Армении новые позиции, взяв под контроль газопровод из Грузии в Армению и автомагистраль Грузия — Армения.

Ранее военный эксперт Артур Егиазарян написал о том, что армянской армии удалось освободить более 140 гектаров и взять под прицел автомагистраль Азербайджан — Грузия, азербайджанское село Икинджи Шихли и его угодья.

Азербайджанские СМИ также сообщают о «победах» на границе. Но даже в Азербайджане эта информация вызывает недоумение, поскольку выясняется, что азербайджанские силы передвигаются в границах собственной территории.

Комментируя эти информации, замминистра обороны Армении Габриел Балаян отметил, что «минобороны проводит следующую политику — не позволить противнику получить позиционное превосходство. Благодаря интенсивным инженерным работам у нас есть достижения во всех приграничных районах».

В то же время, он сказал, что армянская сторона не говорит об этом вслух, но если Баку продолжит в том же духе, то армянская сторона может обнародовать информацию, которая станет для них неприятным сюрпризом.

В свою очередь, Арцрун Ованнисян призвал армянские СМИ не поддаваться на уловки Баку и не распространять пропагандистские измышления. Он отметил, что армянская сторона не говорит о достижениях, чтобы не ставить военных под удар.