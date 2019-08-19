Аляска, США, , 12:24 — REGNUM

Сенатор от штата Аляска (США) Дэн Салливан выступил в Центре стратегических и международных исследований, обвинив Россию в «милитаризации» Арктики. По словам сенатора, Арктика становится ареной для конкуренции великих держав, где Москва и Пекин действуют «против американских интересов». Слова политика приводит RT.

Салливан призвал Вашингтон укреплять свои арктические позиции для чего построить в регионе стратегический военный порт: «В районе Арктики у нас есть только Анкоридж. Если говорить о Северном полярном круге или западном побережье Аляски, то там у нас нет ни одного стратегического порта».

Он добавил, что за полярным кругом и на западном берегу Аляски у США нет инфраструктуры для обслуживания кораблей, достигающих размера эсминцев.

Сенатор также предложил минобороны США выделить отдельную должность — заместителя помощника министра обороны по Арктике — который бы замкнул на себя все военное руководство и координацию в регионе.

Кроме того, политик полагает, что Пентагону следует иметь план, как каждое военное подразделение будет реализовывать американскую арктическую доктрину, разработанную в 2016 году.

Высказался он и по поводу Северного морского пути (СМП): «Владимир Путин назвал транспортные пути в Арктике новым Суэцким каналом, который Россия будет контролировать… Я думаю, мы не хотим, чтобы Россия их контролировала».

По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, подобными заявлениями США пытаются оспорить российские права на Севморпуть и в целом на арктические природные ископаемые.

«Пока США ведут агрессивную политику, пытаясь захватить или хотя бы заставить Россию добровольно отдать американцам то, что им не принадлежит, Россия вынуждена защищаться и будет продолжать наращивать оборонительные возможности, в том числе и с союзниками», — комментирует ситуацию Солонников.

Эксперт также отметил, что риторика сенатора из Аляски является ничем иным, как попыткой использования «российской угрозы» для выбивания денег и привлечения федеральных инвестиций на строительство порта, создание транспортной системы, новых рабочих мест и прочей инфраструктуры.

Со своей стороны эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает претензии США к России непонятными: «Россия свои экономические интересы в Арктике никому не собирается отдавать, и вопрос не в милитаризации. У нас нет планов размещать там новые ракеты, хотя, естественно, российские подводные лодки постоянно находятся на боевом дежурстве. Поэтому мне не совсем понятно, о чём говорят американцы».

Отметим, что несколько дней назадкомандующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан заявил, что Пентагон внимательно следит за российскими военными арктическими учениями, но не обеспокоен военной эскалацией в Арктике и регионе Северного Ледовитого океана

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