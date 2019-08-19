Нью-Дели, , 22:22 — REGNUM

Премьер-министр Бутана Лотай Церинг высоко оценил итоги официального визита своего индийского коллеги Нарендры Моди. По сообщению индийского новостного издания Адж так, председатель правительства гималайского королевства заявил, что премьер-министру Индии удалось соединить сердца жителей двух стран.

Лотай Церинг, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что визит Нарендры Моди дал ему «большой духовный опыт». По словам бутанского лидера, визит прошёл в дружеской атмосфере, что позволило укрепить двусторонние связи Индии и Бутана. Премьер-министр Бутана отметил, что поездка Нарендры Моди стала крайне продуктивной и успешной.

Напомним, что 17−18 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил с официальным визитом Королевство Бутан. Таким образом, гималайское королевство стало первым иностранным государством, которое Нарендра Моди посетил после своей уверенной победы на всеобщих парламентских выборах 2019 года. В ходе визита премьер-министр Индии принял участие в церемонии открытия ГЭС Мангдечху, строительство которой было профинансировано индийской стороной. Также стороны подписали 10 различных соглашений о сотрудничестве в таких сферах, как космические исследования, авиация, информационные технологии, энергетика и образование.