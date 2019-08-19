Москва, , 11:48 — REGNUM

Представители американской науки присоединились к Госдепартаменту США в его попытках вмешаться во внутренние дела РФ, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 19 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ультиматум, который поставила российским вузам Американская организация славистов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это достаточно грубое давление, причём фактически представители американской науки присоединились к Государственному департаменту США, к американской официальной власти и оказывают давление через угрозы бойкота российских учёных, — сказал Шаповалов. — Фактически это опосредованное давление американского государства на представителей российской науки и российских вузов, что, безусловно, является вмешательством во внутренние дела РФ и попыткой оказать давление через представителей науки и образования».

Шаповалов отметил, что заявление американских славистов выполнено в худших традициях эпохи Холодной войны и маккартизма и свидетельствует о том, насколько «независимым» от государства является американское научное сообщество.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заявление Американской организации славистов, которая фактически пообещала российскому академическому сообществу сделать его изгоем в «глобальной научной среде», критически оценил и другой политолог — Алексей Мухин, который назвал его неприкрытым шантажом и вмешательством во внутренние дела РФ.

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