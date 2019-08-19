Москва, 19 августа 2019, 11:48 — REGNUM
Представители американской науки присоединились к Госдепартаменту США в его попытках вмешаться во внутренние дела РФ, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 19 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ультиматум, который поставила российским вузам Американская организация славистов.
Шаповалов отметил, что заявление американских славистов выполнено в худших традициях эпохи Холодной войны и маккартизма и свидетельствует о том, насколько «независимым» от государства является американское научное сообщество.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заявление Американской организации славистов, которая фактически пообещала российскому академическому сообществу сделать его изгоем в «глобальной научной среде», критически оценил и другой политолог — Алексей Мухин, который назвал его неприкрытым шантажом и вмешательством во внутренние дела РФ.
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