Нью-Дели, , 15:04 — REGNUM

Вице-президент Индии Венкайя Найду призвал все мировое сообщество изолировать те страны, которые осуществляют государственную поддержку трансграничного терроризма. Об этом 18 августа сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на официальное заявление индийского лидера по итогам визита в Литву.

В своей речи Венкайя Найду подчеркнул, что терроризм является одной из наиболее серьёзных проблем, стоящих перед человечеством в настоящее время. По словам вице-президента Индии, всем странам мира необходимо наращивать совместные усилия по противодействию террористической угрозе. В своей речи Венкайя Найду также уделил особое внимание успехам Индии в сфере альтернативных источников энергии и призвал литовских предпринимателей инвестировать в развитие данной отрасли в южноазиатском государстве.

Напомним, что с 17 по 21 августа вице-президент Индии находится с официальным визитом в странах Балтии. В ходе поездки в Литву Венкайя Найду встретился со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой, а также главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом. В ходе визита вице-президента Индии стороны подписали три меморандума о взаимопонимании в сфере сельскохозяйственного, культурного и правового сотрудничества.