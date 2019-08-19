Анкара, , 12:41 — REGNUM

Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил: «Мы хотим проводить деятельность, запланированную совместно с США и соответствующую духу наших союзнических отношений и стратегического партнерства». Однако при этом, по сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «Но мы требуем положить конец поставкам США террористам оружия и боеприпасов. С нашей точки зрения, сотрудничеству нашего союзника с террористами не может быть никакого оправдания».

Министр добавил: «На правах союзника мы ждем от США немедленного прекращения подобных действий. Но, как мы неоднократно заявляли, помимо плана «Б» есть и другие. В случае необходимости Турецкая Республика готова действовать на свой страх и риск».