Анкара, , 11:28 — REGNUM

Министерство иностранных дел Турецкой Республики сделало письменное заявление, в котором обратило внимание на важность стремления решить кашмирский вопрос путем диалога и приветствовало проведенные в Совете Безопасности ООН консультации «Индия-Пакистан», которые способствуют снижению напряжённости в регионе и выдвижению дипломатии на первые роли.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении сказано: «Мы верим в то, что ООН, с учётом своих предыдущих решений, должна играть более активную роль в решении проблемы».

В заявлении говорится: «Мы надеемся, что после этого стороны будут стремиться решить вопрос на основе международного права и путем диалога. Мы призываем отказаться от односторонних шагов, провоцирующих рост напряжённости в регионе».