Анкара, , 22:20 — REGNUM

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик в ответ на заявление председателя Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу о шельфе Восточного Средиземноморья сказал: «Невежество такого масштаба неприемлемо даже для Народно-республиканской партии».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись, в которой заявил: «На шельфе Восточного Средиземноморья есть богатые залежи нефти и природного газа. США, Греция, Республика Кипр, Египет, Катар — все они там. Нет там лишь одной страны — Турции».

Омер Челик отметил, что оппозиционный политик сделал заявление, показывающее то, что он не владеет базовой информацией. Он добавил: «Наши граждане уже много раз становились свидетелями подобных ошибок нашего оппонента во внешнеполитическом дискурсе. Общество вправе ожидать от председателя партии более ответственных заявлений. Мы начали работу в Восточном Средиземноморье ещё в апреле 2017 года».