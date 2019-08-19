Хараре, , 11:25 — REGNUM

Полиция Зимбабве запретила проведение антиправительственной демонстрации в городе Булавайо 19 августа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление полиции.

«Обычные граждане страны испытывают трудности, поэтому любой призыв к демонстрациям может быть использован… и насилие может вспыхнуть», — говорится в заявлении.

Отмечается, что представители партии «Движение за демократические перемены» (MDC) обвиняют правительство президента страны Эммерсона Мнангагвы в «репрессиях и неэффективном управлении» и призывают к протестам в связи с тяжелейшим экономическим кризисом.

Лидер MDC Нельсон Чамиса заявил, что его партия продолжит мобилизацию против правительства, но стремится избежать «крови на улицах».

Напомним, 16 августа полиция Зимбабве разогнала демонстрацию, запланированную «Движением за демократические перемены» в столице страны.