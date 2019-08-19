Гибралтар, Великобритания, 19 августа 2019, 03:37 — REGNUM
Иранский танкер Grace 1, ранее освобожденный из-под ареста властями Гибралтара, покинул канал, 19 августа передает агентство Reuters.
Танкер, переименованный в Adrian Darya 1, поднял иранский флаг и покинул стоянку в Гибралтаре 18 августа в 23:00 по местному времени (00:00 мск).
Танкер, на борту которого находятся 2,1 млн баррелей иранской нефти, был арестован властями Гибралтара при участии ВМС Великобритании 4 июля и освобожден из-под ареста 14 августа.
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