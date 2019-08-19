Дамаск, , 02:45 — REGNUM

Вооруженные силы Сирии окружили подконтрольный экстремистам город Хан-Шейдун и начали занимать кварталы города. Об этом 18 августа заявили в Сирийской обсерватории по правам человека, передает иорданская газета Al Ghad.

Занятый террористами еще в 2014 году крупнейший город в северо-западной сирийской провинции Идлиб постепенно переходит под влияние государственных вооруженных сил. Правительственные войска объявили о входе в жилые кварталы на северной окраине Хан-Шейхуна.

В настоящее время силами сирийской армии удерживается пропускной пункт Аль-Факер к западу от города и ведущая на север провинции трасса.

«Это первый раз, когда силы режима вошли в Хан Шейхун с момента потери контролянад ним в 2014 году», — отметил глава обсерватории Рами Абдель Рахман.

Ранее сообщалось, что на подступах к Хан-Шейдуну правительственные войска заняли пять деревень. Город находится на стратегической магистрали, контроль над которой пытается восстановить сирийская армия.