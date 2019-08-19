Вашингтон, , 01:28 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп очень доволен работой вице-президента Майка Пенса и намерен вместе с ним идти на перевыборы в 2020 году. Об этом американский лидер сообщил журналистам 18 августа перед вылетом из Нью-Джерси, где президент проводил выходные, передает The Washington Times.

«Я очень доволен Майком Пенсом, — отметил Трамп. — Думаю, Майк — выдающийся вице-премьер».

По мнению главы Белого дома, многие американцы, «особенно евангелисты» любят и уважают вице-президента США. «И я тоже», — добавил Трамп.

Предположения о возможной смене напарника накануне перевыборов не являются уникальными. Аналогичная информация распространялась и накануне переизбрания экс-президента США Барака Обамы, однако он не стал отравлять в отставку своего вице-президента Джозефа Байдена в 2012 году.

Напомним, следующие президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2020 года. Действующий президент уже заявил о своем намерении переизбираться на второй срок.