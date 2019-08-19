Копенгаген, 19 августа 2019, 01:07 — REGNUM
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи острова Гренландия, сообщает 18 августа газета Sermitsiaq.
Премьер выразила надежду на то, что высказывание президента США Дональда Трампа является шуткой.
«Гренландия не для продажи. Гренландия не датская. Гренландия гренландская, — заявила Фредериксен. — Я очень надеюсь, что это не является чем-то серьезным».
Ранее советник Трампа глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил намерение президента приобрести богатый полезными ископаемыми остров Гренландия. По словам Кадлоу, это соответствует экономическим интересам США.
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