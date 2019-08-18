Гонконг, Китай, , 23:37 — REGNUM

По данным волонтеров общественной организации «Гражданский фронт по правам человека» в воскресенье, 18 августа, в акции протеста в Гонконге приняло участие около 1,7 миллиона человек. Об этом 18 августа сообщает издание The South China Post.

Массовый митинг был согласован с местными органами власти и прошел в парке Виктории в районе Козвэй-Бэй. Первоначально, организатор акции «Гражданский фронт по правам человека» обращался в правоохранительные органы Гонконга с заявлением о возможности пройти маршем от Козуэй-Бэй до Центрального района. Но полиция согласовала только митинг в парке Виктория, объяснив свое решение невозможностью представителями фронта обеспечить общественную безопасность.

Напомним, антиправительственные протесты в Гонконге начались в начале июля и продолжаются в течение последних 11 выходных. Они были вызваны внесением поправок в закон об экстрадиции, согласно которым материковый Китай вправе требовать выдачу подозреваемых в преступлении граждан региона. После продолжительных протестов власти Гонконга отозвали законопроект. Однако, манифестации не прекратились, а протестующие стали требовать более большей автономии от Пекина.

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