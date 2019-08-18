Москва, 18 августа 2019, 08:27 — REGNUM
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будет рад присутствию военных НАТО на Армейских международных играх (АрМИ), об этом 17 августа он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».
Причиной такого желания стало стремление Шойгу узнать друг друга получше, вместо того, чтобы столкнуться при других обстоятельствах, которых министр обороны не хотел бы допускать.
Напомним, АрМИ впервые были проведены в 2015 году, страной организатором выступила Россия. В этом году мероприятия проводилось с 3 по 17 августа в 10 странах. На игры были приглашены 85 стран.
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