Москва, , 08:27 — REGNUM

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будет рад присутствию военных НАТО на Армейских международных играх (АрМИ), об этом 17 августа он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».

"Мы будем рады видеть на наших играх любую страну-члена НАТО. Мы будем рады посмотреть на их технику и на что они способны» , — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.

Причиной такого желания стало стремление Шойгу узнать друг друга получше, вместо того, чтобы столкнуться при других обстоятельствах, которых министр обороны не хотел бы допускать.

Напомним, АрМИ впервые были проведены в 2015 году, страной организатором выступила Россия. В этом году мероприятия проводилось с 3 по 17 августа в 10 странах. На игры были приглашены 85 стран.

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