Вашингтон, , 07:45 — REGNUM

Авторитетное американское военно-политическое издание National Interest сравнило военно-морской флот России с военно-морскими силами США.

Журнал пишет, что ключевым элементом нового российского ВМФ становятся малые корабли, корветы и дизель-электрические субмарины. Все эти корабли, несмотря на их малый размер, обладают внушительной огневой мощью.

В качестве примера издание упоминает модернизированный малый ракетный корабль «Смерч». На вооружении этого небольшого корабля стоят 30‑ и 76 — миллиметровые артиллерийскипе установки, батареи небольших ракет класса «земля-воздух» и противокорабельные ракеты «Уран».

«Смерч» является одним из более чем 150 корветов, патрульных катеров и минных тральщиков российского флота. Водоизмещение каждого из подобных кораблей варьируется от нескольких сот до нескольких тысяч тонн.

И при этом в составе ВМФ России менее 30 крупных океанских фрегатов, эсминцев и крейсеров.

США же напротив, делают ставку на более крупные корабли. Таких кораблей в составе ВМС США более 100. А вот небольших надводных кораблей всего пара десятков.

Таким образом, журнал делает вывод, что флоты России и США являются противоположностями, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Американский флот опирается на мощную высокотехнологичную промышленность США. Американские верфи могут строить большие быстроходные корабли, способные преодолевать огромные расстояния и начиненные самой современной техникой. Стоят такие корабли очень дорого. Но они нужны для поддержания интервенционистской внешней политики.

Российский же флот пользуется поддержкой устаревших верфей, доставшихся РФ от Советского Союза. Такие верфи способы надежно производить только малые корабли.

Если сравниваться по боезапасу ракет, то американский флот может переносить около 12 тыс. ракет, а влот России — примерно 3,2 тыс. У флот Китайской Народной Республики уже 5,2 тыс.