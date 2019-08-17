Москва, , 20:19 — REGNUM

По данным Министерства внутренних дел, в митинге КПРФ в Москве в субботу, 17 августа, приняли участие около четырех тысяч человек. Проект Mob Counter, занимающийся подсчётом участников на общественно-политических мероприятиях, называет цифру в 4968 человек.

На митинге выступали как лидер КПРФ Геннадий Зюганов, так и другие депутаты, а также общественные деятели.

Участники митинга объявили, что создают так называемый красный счетчик для подсчета голосов на выборах в Московскую городскую думу, которые должны пройти 8 сентября.

Митинг проходил на проспекте Академика Сахарова, где также обычно проходят согласованные акции внесистемной оппозиции.

«На «протестных» акция народу все меньше и меньше, регистрация кандидатов мало кого волнует. Я надеюсь все провокаторы будут наказаны, и народ поймет, что это не та тем, которая стоит его внимания. Все спокойно разберутся, что ситуация должна развиваться по закону, и кто прав, а кто виноват», — рассказал корреспонденту ИА РЕ политолог президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

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