Москва, 17 августа 2019, 20:19 — REGNUM
По данным Министерства внутренних дел, в митинге КПРФ в Москве в субботу, 17 августа, приняли участие около четырех тысяч человек. Проект Mob Counter, занимающийся подсчётом участников на общественно-политических мероприятиях, называет цифру в 4968 человек.
На митинге выступали как лидер КПРФ Геннадий Зюганов, так и другие депутаты, а также общественные деятели.
Участники митинга объявили, что создают так называемый красный счетчик для подсчета голосов на выборах в Московскую городскую думу, которые должны пройти 8 сентября.
Митинг проходил на проспекте Академика Сахарова, где также обычно проходят согласованные акции внесистемной оппозиции.
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