Москва, , 19:43 — REGNUM

Говорить о гонениях на «инакомыслие» в современной России — это показатель либо полного непрофессионализма, либо заведомой ангажированности, — считает профессор Высшей школы экономики, доктор наук Леонид Поляков. Об этом он заявил на свой странице в Facebook, комментируя опубликованное ранее письмо ряда российских политологов «Stop репрессии».

По мнению Полякова, единственной формой инакомыслия, запрещенной по Конституции России, является разжигание розни по разным признакам. «Всё остальное — включая и «мысль» о гонениях на инакомыслящих — никем и никогда не запрещалось», — подчеркнул он.

Поляков считает абсолютно некорректным тезис о «политических делах», которыми авторы письма называют уголовное дела о массовых беспорядках и нападениях на полицейских в Москве 27 июля. По его словам, политическими можно считать все статьи раздела 10 УК РФ «Преступления против государственной власти», тогда как ст. 212 и 212.1 относится к преступлениям против «общественной безопасности». Это та же категория дел, куда входит ст.215 («хулиганство»). «Так можно начать кампанию за освобождение «политзаключённых» Мамаева и Кокорина», — иронизирует Леонид Поляков.

Политолог призвал разделять понятия «инокомыслие» и «инакодействие», подразумевая под последним «иное, по сравнению с действующим законом, поведение в общественном месте». Именно это, отметил он, и происходит на несогласованных публичных мероприятиях. Поляков подчеркнул, что участников таких несогласованных мероприятий задерживают «не за то, что они «мыслят», а за то, что нарушают общественный порядок».

«Против практики избыточного применения физической силы и спецсредств протестовать можно и нужно. Против интерпретации действий некоторых наших юных сограждан по составу статьи 212 (массовые беспорядки) возражать и оспаривать в судебном порядке каждый имеет полное право. А вот придумывать несуществующее — «репрессии инакомыслящих» на пустом месте не стоит. Особенно людям просто мыслящим», — подытожил профессор ВШЭ Леонид Поляков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовные дела по фактам массовых беспорядков и нападений на сотрудников правоохранительных органов были возбуждены Следственным комитетом России после незаконной акции в Москве 27 июля. Её инициаторами стала группа несостоявшихся кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации по причине многочисленных нарушений в подписных листах, в том числе — наличия в них данных несуществующих избирателей и уже умерших людей. 3 августа в Москве также прошли незаконные шествия, а 10 августа — согласованный мэрией Москвы концерт-митинг, который посетили 20 тысяч человек.

На организаторов несогласованных акций уже поданы иски о взыскании 13 млн рублей ущерба от городских транспортных и дорожных служб.