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Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал предложение министерства иностранных дел Польши об увеличении американских военных в стране, об этом 17 августа сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что идея Варшавы не имеет смысла, так как Россия никогда не решала международные проблемы силовым способом.

«Зачем «сдерживать Россию», впустую расходуя материальные и людские ресурсы, создавая обстановку психоза у себя в стране?» , — задался вопросом Клинцевич.

Сенатор также отметил, что увеличение численности военных США в Польше создаст лишь дополнительную напряженность в Европейском Союзе, тем более, что Варшава действует весьма непредсказуемо и может, в том числе, позволить Вашингтону разместить на своей территории ракеты.

Напомним, ранее глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович заявил о необходимости сдерживания России, для чего и предложил увеличить американский контингент в стране.

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